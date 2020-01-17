Сообщники "бога Кузи" задержаны в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московские правоохранительные органы задержали последователей так называемого "бога Кузи" (Андрея Попова) в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Участников объединения деструктивной направленности", по словам Волк, задержали следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве вместе с коллегами из Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве при участии ФСБ.

Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Полиция выяснила, что организатор объединения, называющий себя "бог Кузя", и его соучастники под видом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов мошенническим путем похищали у людей деньги.

В июле 2018 года суд признал главаря группы, известного как "бог Кузя" (Попов), а также трех его соучастниц виновными. Попов получил пять лет колонии общего режима. В ноябре того же года суд сократил ему срок реального лишения свободы, зачтя каждый день нахождения в СИЗО за полтора дня в колонии.

В отношении семи участников секты материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск.

"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших", - сказала Волк.

Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.