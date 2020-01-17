Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Сообщники "бога Кузи" задержаны в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московские правоохранительные органы задержали последователей так называемого "бога Кузи" (Андрея Попова) в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Участников объединения деструктивной направленности", по словам Волк, задержали следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве вместе с коллегами из Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД по Москве при участии ФСБ.

В России"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничествоЧитать подробнее

Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Полиция выяснила, что организатор объединения, называющий себя "бог Кузя", и его соучастники под видом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов мошенническим путем похищали у людей деньги.

В июле 2018 года суд признал главаря группы, известного как "бог Кузя" (Попов), а также трех его соучастниц виновными. Попов получил пять лет колонии общего режима. В ноябре того же года суд сократил ему срок реального лишения свободы, зачтя каждый день нахождения в СИЗО за полтора дня в колонии.

В отношении семи участников секты материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск.

"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших", - сказала Волк.

Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

бог Кузя

Новости по теме

Новости

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Москва потратит 1,9 млрд рублей на систему распознания лиц на транспорте

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве

В Москве активистку "Левого сопротивления" арестовали по делу о призывах к сепаратизму и терроризму

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

Синоптики сравнили нынешнюю погоду в Москве с зимой 1953-54 годов

Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов за 5,7 млрд рублей

Синоптики спрогнозировали новые рекорды аномального тепла в Москве

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');