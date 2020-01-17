Жену "бога Кузи" арестовали по делу о мошенничестве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до 2 марта заключил под стражу подозреваемую в особо крупном мошенничестве скрипачку Анастасию Чеботареву по делу "бога Кузи" Алексея Попова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Согласно версии следствия, Чеботарева участвовала в хищении денежных средств и являлась членом деструктивной секты. Защита скрипачки просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в квартире другой фигурантки дела - Жанны Фролушкиной, которая уже была осуждена по делу "бога Кузи" и вышла на свободу.

По данным СМИ, Чеботарева является одной из гражданских жен "бога Кузи" и заслуженной артисткой России.

Ранее в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве были задержаны семеро последователей "бога Кузи" в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей. Она отметила, что четверо из них были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось, 8 апреля сам "бог Кузя" вышел на свободу. В середине июля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, признав виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью" (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Трех его сообщниц - Фролушкину, Надежду Розанову и Галину Маркевич - суд признал виновными в двух эпизодах мошенничества и приговорил к 4 годам и 11 месяцам, 4 годам и 10 месяцам, 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима соответственно. Позднее Мосгорсуд снизил им сроки, зачтя каждый проведенный в следственном изоляторе день за полтора.

Суд установил, что в сентябре 2007 года Попов, обманывая граждан, провозгласил себя иеромонахом, а впоследствии - "богом Кузей", и в корыстных целях создал на территории Москвы незарегистрированное религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность.

Согласно приговору, организация представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился единственный руководитель, учитель и "владыка", якобы наделенный "божественным знанием и силой".

Попов лично отбирал людей, которые входили в объединение, принимал участие в ее обрядах и мероприятиях, сопряженных с насилием над гражданами, в том числе психологическим и физическим, говорится в приговоре.