Температурный рекорд почти вековой давности зафиксирован в Москве второй день подряд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 пятницы достигла плюс 4,3 градуса, что стало рекордным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

"Температура воздуха в Москве поднялась до 4,3 градуса тепла, что на 0,1 градуса больше прежнего рекордного значения, зафиксированного 17 января 1925 года", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

Ранее сообщалось, что в четверг температура поднялась до плюс 3,2 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего рекордного значения дня, установленного также в 1925 году.

По данным синоптиков, с начала января средняя температура воздуха в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму, а с начала календарной зимы - на 7,5 градусов.

Согласно прогнозам, в предстоящую неделю в столичном регионе сохранится аномально теплая для середины января погода, однако рекордных значений не ожидается.

Так, в предстоящие выходные при погоде без осадков по ночам температура будет держаться около нулевой отметки, а днем - до плюс 2 градусов. В первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится, однако возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.