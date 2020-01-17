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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ночь на Крещение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Температура в ночь на воскресенье, 19 января, когда пройдут традиционные крещенские купания, составит в Москве около нуля градусов, сообщил в пятницу "Интерфаксу" исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самая последняя информация - в полночь будет около нуля, потом постепенное понижение температуры до -1...-2 градусов в Москве, по Московской области до -4 градусов. Давление будет высокое, осадков не прогнозируется", - сказал Вильфанд.

По его словам, такой температурный фон на 7-8 градусов ниже нормы, но по сравнению с аномально теплой неделей такую температуру можно назвать похолоданием.

Последние расчеты, как отметил метеоролог, показывают, что ночь будет облачной с прояснениями - в Москве ожидаются слоистые облака, в разрывах которых могут показаться звезды и позже - убывающая Луна. Сильного ветра не ожидается.

В дальнейшем существенно погода не изменится: в начале недели днем снова около нуля, в среду пройдет снег, к четвергу в столицу придет более холодный воздух в верхних слоях атмосферы и ночи станут немного холоднее: до -5 в четверг и до -8 в пятницу. Но днем будет по-прежнему около нулевой отметки, сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Крещение

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