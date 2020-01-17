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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Москве автомобиль наехал на двух человек на нерегулируемом переходе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В результате наезда машины на пешеходов на нерегулируемом переходе в Москве пострадали два человека, в том числе ребенок.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщили, что ДТП случилось в пятницу в 14:20 на Южнобутовской улице в районе дома 6. Водитель наехал на двух пешеходов, которые шли через проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В числе получивших травмы один ребенок. Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Москва ДТП

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