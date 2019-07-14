Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Один из пострадавших скончался

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что один из пешеходов получил травмы несовместимые с жизнью. Еще двоих пострадавших госпитализировали. По факту происшествия проводится служебная проверка.

Как отмечается, водитель был трезв. Если по результатам служебной проверки вину полицейского докажут, то он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.