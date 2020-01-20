Марш памяти Немцова решили совместить с акцией против несменяемости власти

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Оргкомитет Марша памяти Бориса Немцова начал подготовку шествия, в этом году к повестке акции добавят выступление "против несменяемости власти", сообщил "Интерфаксу" участник оргкомитета марша и член "Яблока" Кирилл Гончаров.

Помимо "Яблока" в оргкомитет вошли представители Либертарианской партии России, ПАРНАСа, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Партии перемен и других демократических оппозиционных организаций. В установленный законом срок за две недели в мэрию Москвы будет подана заявка на 29 февраля.

"Это будет политический марш, основная цель которого - сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", - написал в фейсбуке соратник Немцова, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти, на которые собираются несколько тысяч человек. В последней акции подобного рода в 2019 году, по данным столичной мэрии и МВД, приняли участие порядка 6 тысяч человек.