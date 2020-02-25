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В Петербурге отказались согласовать марш Немцова из-за неясности целей акции

Чиновников также озадачила аббревиатура "РФ" в заявке организаторов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге чиновники во второй раз отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова в центре города. Они указали, что цели акции сформулированы нечетко, в частности, в требовании "о сменяемости власти в РФ" неясно, что подразумевается под аббревиатурой "РФ", которой нет в "законодательстве и Конституции".

Об этом говорится в ответе комитета по правопорядку и законности городской администрации.

"В частности, неясны и допускают неоднозначное толкование (...) выражения "осуждение политических репрессий", "нарушения прав и свобод человека", "требование сменяемости власти в РФ" (неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются", - отмечают в комитете.

Организаторы предложили пять маршрутов проведения марша в центре города 29 февраля, рассказал один из заявителей акции Денис Михайлов. В качестве альтернативы чиновники предложили провести шествие в Удельном парке или митинг на площади Ленина и объяснили, что в центре собравшиеся будут мешать гражданам.

"В частности, указанные места сбора (у станций метрополитена) граждан в количестве 3000. участников будут мешать бесперебойному доступу граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия, к входам и выходам из станций метро", - говорится в ответе комитета

Чиновники были также недовольны, тем как в заявке была указана предполагаемая численность марша: "до 3000 человек".

"Конкретное количество участников в данном случае может составлять как 10, так и 2999 человек. Очевидно, что меры безопасности, которые должны принять в таких случаях правоохранительные органы, будут сильно различаться", - объяснили в комитете.

В предыдущий раз комитет отклонил заявку организаторов марша 14 февраля. Тогда чиновники тоже предложили провести шествие в Удельном парке. Депутат ЗакСобрания Максим Резник тогда назвал предложение Смольного неприемлемым и заявил о готовности провести несогласованную акцию.

Оппозиционный политик, бывший вице-премьер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. Каждый год в конце февраля в разных городах проходят акции его памяти. Власти Москвы и Нижнего Новгорода в 2020 году согласовали такие мероприятия, намеченные на 29 февраля.

Петербург Денис Михайлов Максим Резник Борис Немцов Москва Нижний Новгород

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