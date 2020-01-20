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На МЦД построят и модернизируют 14 ж/д платформ в 2020 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Строительство новых и модернизация существующих железнодорожных платформ продолжится на Московских центральных диаметрах (МЦД) в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В 2020-м откроют семь новых и столько же модернизированных платформ", - говорится в пресс-релизе.

В числе платформ, запланированных к строительству и модернизации, перечислены Опалиха, Нахабино, Подольск, Долгопрудная и Баковка.

На МЦД также планируют построить пять путепроводов и три транспортно-пересадочных узла - у станций Нахабино, Одинцово и Подольск.

Москва МЦД Подмосковье

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