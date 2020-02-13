На МЦД по просьбе пассажиров переименуют 14 станций

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На Московской и Октябрьской железных дорогах на направлениях Московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2 по просьбе пассажиров переименуют 14 остановочных пунктов, включая платформы "Ленинградская", "47 км" и "Петровско-Разумовское".

"Совместно с коллегами из ОАО "РЖД" и правительства Московской области мы постоянно собираем и анализируем мнения пассажиров, чтобы сделать новый вид транспорта удобнее. В том числе, пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД. Совместно с коллегами мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

Так, например, по просьбам пассажиров на МЦД-1 остановка "Инновационный центр" получит название "Сколково", на МЦД-2 "Ленинградская" будет переименована в "Стрешнево", "Ржевская" - в "Рижскую". На проектируемом МЦД-3 станция "НАТИ" будет переименована в "Лихоборы".

Кроме того, платформу "47 км" (на участке Бронницы - Раменское) переименуют в "Ипподром", "Петровско-Разумовское" - в "Петровско-Разумовскую", "Фрезер" - в "Андроновку", "Новая" - в "Авиамоторную", "Сколково" - в "Мещерскую", "Карачарово" - в "Нижегородскую", "Северянин" - в "Ростокино", "Нижние Котлы" - в "Нагатинскую", "Люблино" - в "Кубанскую", "Планерную" - в "Молжаниново".

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций увеличится до 27.