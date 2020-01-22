Москва побила очередной рекорд январского тепла

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Воздух в Москве в ночь на среду, 22 января прогрелся до рекордных +4,3 градуса, что на полградуса больше рекорда, установленного в 1999 году, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хоть я и не любитель рекордов, но сегодня все-таки был взят температурный рекорд в Москве 1999 года. Около нуля часов в среду было +4,3 градуса, в 1999 году было +3,8 градуса", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что накануне до рекорда не хватило всего 0,2 градуса - в Москве было +3,5 градуса при рекорде для 21 января в +3,8 градуса.

Вильфанд уточнил, что теплая погода стоит не только в Москве, но и на всей территории страны. В атмосфере сложилась крайне редкая ситуация, когда теплый воздух с Атлантики проходит через весь континент до Тихого океана, в результате температурный режим в азиатских регионах выше нормы на 22-23 градуса.

Между тем, в Москве уже началось небольшое похолодание: в городе сейчас от 0 до +2, в ночь на четверг будет -3...-5, а по области до -8, местами небольшой снег. В четверг ветрено, на дорогах гололедица, днем сохранятся ночные -3...-5, и к вечеру похолодает до -5...-7, а по области до -10.

В пятницу во второй половине дня температура достигнет положительных значений, через столицу пройдет атмосферный фронт - осадки будут идти весь день, причем начнутся они в виде снега и закончатся дождем.

В субботу в Москве от +1 до +3 градусов, в воскресенье около нуля - в диапазоне от -2 до +3. В ночь на понедельник 0....-5, днем в понедельник столбики термометров вновь поднимутся выше нулевой отметки.