Что произошло за день: среда, 22 января

Рост числа жертв китайского коронавируса, новый состав аппарата правительства РФ и очередной температурный рекорд в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ. Первым заместителем главы аппарата стал Валерий Сидоренко. В числе заместителей назначен Леонид Левин, ранее возглавлявший думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Преемником Левина в Думе стал Александр Хинштейн. Пресс-секретарем премьера назначен Борис Беляков, который отвечал за взаимодействие с прессой в ФНС России.

- Генеральным прокурором России назначен Игорь Краснов. Он пообещал найти новые точки соприкосновения Генпрокуратуры и СКР, а также высказался за исключение возможности рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Занимавший пост генпрокурора Юрий Чайка назначен полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Его предшественник на этой должности Александр Матовников стал заместителем главнокомандующего сухопутными войсками.

- Путин заявил о нецелесообразности перехода России на парламентскую форму правления. Президент РФ подчеркнул, что сила российских партий зачастую связана с конкретным человеком, и что столь большой и многоконфессиональной стране необходима крепкая президентская власть. Путин также высказался против создания стабилизирующего института в период передачи власти, так как это может привести к двоевластию.

- Жертвами коронавируса в Китае стали уже 17 человек. Все смертельные случаи приходятся на провинцию Хубэй, с которой началась вспышка заболеваемости. Заболевших насчитывается уже 444 человека. Между тем в Санкт-Петербурге с симптомами ОРВИ были госпитализированы два пассажира рейса из Шанхая: один россиянин и один гражданин КНР. У последнего подозрение на коронавирус не подтвердилось. Роспотребнадзор усилил контроль на всех пунктах пропуска через границу и объявил о начале работы над вакциной.

- Силы Халифы Хафтара нанесли ракетный удар по аэропорту на окраине ливийского города Триполи. Были выпущены шесть ракет, произошел сбой в воздушном сообщении.

- Москва побила очередной температурный рекорд. В ночь на среду воздух в столице прогрелся до +4,3 градуса, что на полградуса больше рекордного показателя 1999 года.