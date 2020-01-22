В Москве женщина укрылась в квартире от приставов, пригрозив убить 4-летнего внука

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожилая женщина заперлась в квартире на юге Москвы и угрожает вытолкнуть из окна четырехлетнего ребенка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Пожилая женщина заперла двери в квартире многоэтажного дома на юге Москвы и не пускает пришедших по решению суда приставов. В ответ на попытки вскрытия двери женщина угрожает выбросить из окна своего 4-летнего внука", - сказал источник.

В свою очередь, в столичном главке МВД РФ "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. В главке рассказали, что женщина укрылась в квартире одного из домов на Восточной улице.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб города.