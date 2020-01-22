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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

В Москве задержали женщину, угрожавшую выбросить внука из окна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Москве задержали пожилую женщину, угрожавшую вытолкнуть внука из окна квартиры на юге Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пока с женщиной вели переговоры, сотрудникам правоохранительных органов удалось вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. Женщину задержали, ее внука спасли и передали медикам. Жизнь ребенка вне опасности, уточнил источник.

Решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела.

Как ранее сообщалось, пожилая женщина заперлась в квартире на юге Москвы, не впускала приставов, пришедших по решению суда. После попыток вскрыть дверь она стала угрожать выбросить из окна четырехлетнего ребенка, сообщал источник.

В столичном главке МВД РФ "Интерфаксу" подтвердили инцидент.

Москва

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