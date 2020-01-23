Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве в ближайшие сутки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Снежный покров в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к утру четверга подрос до 6 см, сообщил Гидрометцентр России; в ближайшие сутки, как предполагают синоптики, морозы в Москве сменятся резким потеплением.

По прогнозу метеослужбы, днем 23 января в столице ожидаются небольшой снег, гололедица, температура может понизиться до -5 градусов. Возможны порывы ветра до 12-17 м/с. В ночь на пятницу, 24 января, в Москве может подморозить до -7, по области местами - до -10 градусов. Ожидаются облачная погода и небольшой снег.

Днем в пятницу в столичном регионе наступит резкое потепление, температура повысится до +1..3 градусов. В Москве и Подмосковье пройдут снег, мокрый снег, дождь, прогнозирует Гидрометцентр.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что воздух в Москве в ночь на среду, 22 января прогрелся до +4,3 градуса, что на полградуса больше рекорда, установленного в 1999 году. "Хоть я и не любитель рекордов, но сегодня все-таки был взят температурный рекорд в Москве 1999 года. Около нуля часов в среду было +4,3 градуса, в 1999 году было +3,8 градуса", - сказал синоптик.