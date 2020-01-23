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Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Внедрение полноценной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится в Московском метрополитене к 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске", - сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Москве в четверг.

Он подчеркнул, что система распознавания лиц показала свою эффективность. "Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене", - сообщил Собянин.

Таким образом, отметил он, "лица, находящиеся в розыске, будут распознаваться за доли секунды".

"Это другой уровень работы, это принципиально другие возможности. Мы должны отработать возможности и для видеоаналитики, которая позволит выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее", - подчеркнул мэр Москвы.

Москва метро Сергей Собянин

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