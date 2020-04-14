Госдума одобрила для Москвы особый правовой режим для развития искусственного интеллекта

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который введет в Москве с 1 июля и на пять лет специальный правовой режим для развития технологий искусственного интеллекта.

Этот закон (№896438-7) даст мэрии право определять условия, требования и порядок создания, внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта, случаев и порядка использования результатов применения искусственного интеллекта, порядка и условий обработки участниками эксперимента обезличенных персональных данных.

В подготовке соответствующих правовых актов будет также участвовать координационный совет специального правового режима, в который по предложению правительства будут включены представители министерств и ведомств. Все эти акты будут терять силу по завершении пятилетнего эксперимента.

Внесенная ко второму чтению поправка также вносит изменения в закон "О персональных данных" (152-ФЗ), допускающие обработку обезличенных персональных данных "о состоянии здоровья" граждан ради эксперимента.

Участником экспериментального правового режима может стать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, внесенные в реестр участников экспериментального режима по заявке. Для этого гражданин или ИП должны быть зарегистрированы в Москве, работать в сфере искусственного интеллекта, не иметь непогашенной судимости за преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие и экономические преступления.

Предлагаемые меры позволят определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые, а также какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта, указывается в документе.

Законопроект внесли в Госдуму в начале февраля первый вице-спикер палаты Александр Жуков и член комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых.

Также в начале февраля о планирующемся в столице эксперименте по развитию ИИ писал "Коммерсантъ". По его сведениям, участникам проекта предполагается дать обезличенные персональные данные из сфер транспорта, здравоохранения и распознавания лиц. Предложения для этого готовили Сбербанк, правительство и мэрия Москвы. В координационный совет площадки предлагалось включить первого вице-премьера Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, гендиректора "Почты России" Максима Акимова, мэра Сергея Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ, писала газета.

Президент Владимир Путин в июне 2019 года поручил правительству и Сбербанку продумать условия для проведения в Москве эксперимента по созданию ИИ в условиях особого правового режима.