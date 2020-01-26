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В "Шереметьево" мужчина бросил двух детей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Транспортная полиция в "Шереметьево" ищет мужчину, который, прилетев из Хабаровска в Москву, оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту.

Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.

СКР также начал проверку.

Между тем, СМИ пишут, что мужчина оставил при детях записку, из которой следует, что он их отец, но вынужден бросить, так как не имеет средств, чтобы содержать.

Москва Шереметьево

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