Оставленных отцом в Шереметьево детей поместят в больницу для обследования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Двоих детей, которых отец оставил в Шереметьево, отправят в больницу для обследования, сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Ближайшее время дети будут находиться в больнице, где им проведут необходимое обследование, ведутся поиски ближайших родственников мальчиков", - говорится в сообщении Кузнецовой на странице фейсбука Института уполномоченных в воскресенье.

Она выясняет обстоятельства случившегося, находится на связи с уполномоченными ведомствами.

Как сообщалось, транспортная полиция в "Шереметьево" проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилёте из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту.

"Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В дальнейшем дети будут переданы в медицинское учреждение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

По данным некоторых СМИ, отец оставил детей с запиской, что у него нет денег на их содержание.