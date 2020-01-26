Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские установили личность мужчины, оставившего двух мальчиков в столичном аэропорту "Шереметьево" после прилёта из Хабаровска в воскресенье.

"Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево установили личность мужчины, который по прилёте из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения отца мальчиков, добавили там.

Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево" оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. По данному факту проводят проверки транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, в настоящий момент дети находятся в одной из подмосковных больниц.