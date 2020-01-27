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Оставленных в "Шереметьево" детей привезут в Хабаровск

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти решают вопрос с доставкой двух мальчиков, которых оставили в аэропорту "Шереметьево", в Хабаровский край, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Валерия Трегубенко.

"Мы держим постоянную связь с московскими коллегами. Сейчас решаем вопрос с доставкой детей в Хабаровск", - сообщила Трегубенко в понедельник.

По ее словам, скорее всего, детей сначала поместят в социальное учреждение, до установления ближайших родственников. Эта работа также уже ведется.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. По данному факту проводят проверки транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ведется поиск отца детей, его личность уже установлена.

По данным прокуратуры, в настоящий момент дети находятся в одной из подмосковных больниц.

Москва Хабаровский край

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