Акции московской гостиницы "Пекин" купит "Гостиничный комплекс "Жемчужина"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Компания "Галс-Девелопмент" (основной акционер - группа ВТБ) в лице дочерней компании ОАО "Бэйджинг-Инвест" заключила договор купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" с акционерным обществом "Гостиничный Комплекс "Жемчужина", говорится в сообщении девелопера.

В нем отмечается, что стороны планируют закрыть сделку до 31 июля 2020 года. Продавцу принадлежат на праве собственности 353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) обыкновенных именных акций АО "ГОК "Пекин", что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

"Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта", - рассказал президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу улица Большая Садовая, дом 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. Сегодня здание гостиницы является памятником архитектуры сталинского классицизма.