Женщина упала на рельсы на станции серой ветки московского метро

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиркой произошел около 15:10 вторника на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неизвестным причинам на рельсы станции "Савеловская" упала женщина. Она не пострадала", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажирку подняли на перрон до прихода поезда. Движение на серой линии московского метро не прерывалось.

В пресс-службе метрополитена подтвердили факт инцидента.