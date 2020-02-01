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Вестибюль станции московского метро "Площадь Ильича" закроют на выходные

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные, 1 и 2 февраля для пассажиров будет закрыт вестибюль станции "Площадь Ильича" Калининской линии московского метрополитена.

"Вестибюль станции "Площадь Ильича" будет закрыт на ремонт 1 и 2 февраля. Войти на станцию и выйти из неё можно через станцию "Римская" Люблинско-Дмитровской линии", – уточнил собеседник "Интерфакса".

По его словам, вестибюль "Площади Ильича" возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 3 февраля.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что с 1 февраля до 1 сентября закрывается часть подуличного перехода станции "Савеловская".

В частности, будут закрыты выходы на Складочную улицу, к ТЦ "Савеловский" и Новослободской улице. Выходы к пригородным поездам и МЦД будут работать в обычном режиме.

Москва метро Площадь Ильича

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