"Желтый" уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве и Московской области до 31 января, сообщает сайт Гидрометцентра России в среду.

Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 4:00 31 января.

По данным Гидрометцентра России, 29 января температура воздуха в столице составит 0...2 градуса и -3...+2 градуса по области. Днем ожидаются небольшие осадки. В четверг, 30 января, очередной атмосферный фронт принесет мокрый снег, порывы ветра будут достигать 15 м/с.