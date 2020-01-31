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Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выпало 5 мм осадков, это около 12% месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"Высота снежного покрова достигла максимального за нынешнюю зиму значения - 11 см", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Предыдущий максимум снежного покрова в Москве отмечался 29 января - 8 см.

По данным синоптиков, год назад высота сугробов в Москве к 1 февраля приблизилась к 40 см.

По информации Гидрометцентра России, в столичном регионе минимум до 23:00 1 февраля сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда. Ранее сообщалось, что "желтый" уровень опасности будет действовать до 04:00 31 января.

Днем в пятницу, 31 января, в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег, юго-восточный ветер 5-10 м/с и от -1 до +1 градуса.

Московское метеобюро Москва

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