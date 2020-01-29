Высота снежного покрова в Москве выросла до 8 см

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За сутки высота снежного покрова в районе базовой московской метеостанции на ВДНХ увеличилась с 4 до 8 см, сообщил Гидрометцентр России в среду.

По прогнозу метеослужбы, днем в Москве потеплеет до +2 градусов, возможны небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что снегопад в городе менее чем за сутки обеспечил 15% месячной нормы осадков. Выпало 6 мм влаги, тогда как норма для января в Москве - 42 мм.

В столичном регионе до 4:00 31 января действует повышенный, "желтый" уровень опасности из-за гололеда.