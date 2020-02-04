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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:53

Уфимских чиновников вывели на уборку снега

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Уфе около 500 чиновников вышли на "субботник" 4 февраля, чтобы убрать улицы после обильного снегопада. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в акции участвуют 300 сотрудников мэрии, а также чиновники районных администраций.

Ради субботника в мэрии отменили еженедельное совещание.

Ранее в Уфе из-за сильного ветра и обильных осадков объявили чрезвычайную ситуацию. В январе снега выпало на 64% больше среднемесячной нормы. 3 февраля городские службы перешли на "усиленный круглосуточный режим" уборки улиц и дворов.

По прогнозу синоптиков, 4 февраля в городе выпадет мокрый снег и дождь, возможны снежные заносы и гололедица.

Уфа

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