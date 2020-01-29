Житель Подмосковья устроил стрельбу из автомата со светозвуковыми патронами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу из холостого автомата со светозвуковыми патронами на улице в Подмосковье, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Очевидцы сообщили, что недалеко от автобусной остановки в поселке Коренево (Люберцы) Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Московской области обезоружили и задержали 38-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина устроил стрельбу в честь своего дня рождения.

В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.