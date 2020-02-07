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Житель Томска открыл стрельбу из-за чистки соседней крыши от снега

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Житель частного сектора в Томске открыл стрельбу из-за того, что при чистке крыши соседней стоматологической клиники на улице Гагарина рабочий сбросил снег на его двор. Об этом рассказал главврач клиники Алексей Федоров. Никто не пострадал.

По его словам, организация-подрядчик 7 февраля начала чистить крышу от снега, хотя не со всеми соседями удалось согласовать уборку. Он заверил, что затем предполагалось убрать весь сброшенный снег, в том числе и с соседних участков.

"В этот раз соседи долго не отвечали на наше письмо по согласованию уборки, но мы все равно начали, потому что намело сильно. Выскочил с пистолетом сосед и начал угрожать, произвел один выстрел в воздух, а второй в сторону крыши, где работал сотрудник. Но никто не пострадал", - объяснил Федоров.

Раньше у клиники таких конфликтов не было, отметил он.

Завхоз клиники снимала работу дворника на видео. По словам Федорова, так всегда делается, "чтобы в случае происшествия мы могли конкретизировать ситуацию".

Полиция начала проверку по жалобе стоматологов, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Томск МВД

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