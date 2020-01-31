Не имевшие выплат "дети войны" будут получать в Москве по 1584 рубля в месяц

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве "дети войны", то есть родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и не имевшие от города выплат, с 2020 года получают по 1584 рубля в месяц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы в пятницу.

"Такие граждане, если они не относились к труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам военной службы, гражданам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имели только одну меру социальной поддержки - бесплатный проезд на общественном транспорте. В связи с этим в декабре правительство Москвы установило ежемесячные выплаты для того, чтобы не оставить без дополнительной соцподдержки всех граждан, испытавших на себе тяготы тяжелого военного времени", - отметил собеседник агентства.

По его словам, теперь "дети войны" будут получать по 1584 рубля в месяц, что соответствует размеру ежемесячной городской выплаты труженикам тыла с учетом индексации на 5,6%.

"Стоит отметить, что значительная часть граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, уже относится к каким-либо льготным категориям - труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы и прочим - и получает соответствующие меры социальной поддержки как в виде ежемесячных денежных выплат, так и ряд льгот, предоставляемых в натуральном выражении", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для пенсионеров-ветеранов труда помимо ежемесячной городской денежной выплаты 1056 рублей в месяц законом предусмотрены дополнительные льготы: бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте и в пригородных электричках, скидка по оплате услуг ЖКХ, компенсация на оплату местной телефонной связи; бесплатное санаторно-курортное лечение и ряд других льгот.

Труженики тыла имеют право на аналогичные меры соцподдержки, при этом размер ежемесячной городской выплаты для них составляет 1584 рубля.