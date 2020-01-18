Путин озвучил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Встреча президента России Владимира Путина с ветеранами в Петербурге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

"У нас (в этом году) 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.

18 января президент принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Ранее Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда, осмотрел экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, открывшегося после реконструкции в 2019 года.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.