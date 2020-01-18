Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Путин озвучил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Путин озвучил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Встреча президента России Владимира Путина с ветеранами в Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

"У нас (в этом году) 75 лет Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.

18 января президент принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Ранее Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда, осмотрел экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, открывшегося после реконструкции в 2019 года.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

РПЦ напомнила об необязательном купании в проруби в Крещение

Путин посетил Пискаревское кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленобласти

В Минздраве посоветовали согреваться после крещенских купаний чаем

На пермском вокзале пришлось эвакуировать пассажиров из-за лжеминирования поезда

Стрелявшего в суде Новокузнецка арестовали до 16 марта

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');