Оппозиционеры призвали мэра Москвы согласовать "Марш Немцова"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Группа оппозиционеров направила мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо, в котором они просят не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.

"Мы рассчитываем, что структуры правительства Москвы, находящиеся в Вашем подчинении, не станут чинить препятствий организаторам "Марша Бориса Немцова", а напротив - согласуют его проведение в центре Москвы и окажут содействие заявителям", - говорится в обращенном к мэру письме.

Авторы письма предупредили, что официальное уведомление будет подано в соответствии с законом за две недели.

"Акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Её участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти. Марш запланирован как мирное массовое мероприятие, которое пройдёт в соответствии с 31-й статьёй Конституции РФ", - подчеркивается в письме.

Под ним подписались основатель ФБК Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь, глава "Яблока" Николай Рыбаков, глава ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель Либертарианской партии России Сергей Бойко, глава "Мемориала" Александр Черкасов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, сооснователь "Медиазоны" Мария Алехина, музыкант Андрей Макаревич и другие известные общественники.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Каждый год оппозиция проводит мемориальные марши памяти, которые собирают несколько десятков тысяч человек.

В середине января в оргкомитете Марша памяти Бориса Немцова сообщили, что собираются провести акцию 29 февраля.