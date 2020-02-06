"Левый фронт" проведет в Москве митинг, касающийся поправок в Конституцию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московские власти согласовали "Левому фронту" на 15 февраля митинг "За проведение Референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны!", сообщил "Интерфаксу" координатор общественного движения Сергей Удальцов.

"Участники акции выступят против ползучей узурпации власти под видом "конституционной реформы", потребуют проведения референдума по поправкам в Конституцию - с порогом явки избирателей не менее 50% и голосованием по каждой поправке (группе поправок) отдельно", - сказал Удальцов.

На сегодняшний день предполагается провести опрос населения посредством пока не прописанного в законе "общероссийского голосования" по всему пакету поправок.

Акция начнется в 12:30 на Суворовской площади (в сквере напротив Театра Российской армии). Во время митинга оппозиционеры также озвучат свои предложения о поправках в Конституцию: государственная собственность на природные ресурсы и недра; возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин; плата за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи; прогрессивное налогообложение доходов физических лиц; привязка зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.

В оргкомитет митинга также вошли Партия Дела, движения "Новороссия", "Другая Россия", Объединения перевозчиков России и ряд других организаций.

Либеральная оппозиция, в частности, Алексей Навальный, "Яблоко", ПАРНАС и Либертарианская партия России намерены объединить протест против конституционных изменений с маршем памяти Бориса Немцова, как ожидается, он пройдет 29 февраля.

Кроме того, в ближайшую субботу, 8 февраля, на юго-востоке Москвы проведут согласованное с властями шествие против внесения поправок в Конституцию. Организатор акции - гражданская коалиция "Третья сила".