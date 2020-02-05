Главархив Москвы рассекретил более 11,5 тысяч документов о войне

Во время передачи танковой колонны «Московский пионер», построенной на средства пионеров Москвы и области, бойцам Красной армии. Автор С.И. Васин, Московская область. 1942 год. Фото: Главархив Москвы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - За последние несколько лет в столичном Главархиве сняли гриф секретности с более чем 11,5 тыс. документов периода Великой Отечественной войны, сообщает сайт мэрии Москвы в среду.

"Среди них свыше 4300 дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области. В них содержатся сведения о выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, о противопожарном состоянии объектов, работе местной противовоздушной обороны, строительстве газоубежищ и многом другом", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7300 дел, переведенных в открытый доступ, содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов.

В этих материалах говорится о работе городского руководства, снабжении предприятий и организаций топливом и электроэнергией, обеспечении населения продовольствием. Из других также можно узнать об эвакуации и реэвакуации особо ценного оборудования с предприятий, о мобилизации населения на строительство оборонительных сооружений и заготовку топлива, о работе промышленности, транспорта, связи и строительных организаций.