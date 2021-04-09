Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:13Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 810 743+707 258

Главархив Москвы начнет принимать фотопленки из семейных архивов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы с мая смогут передать фотопленки из личных архивов на хранение в Главархив столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С мая мы начинаем принимать фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов", - цитирует Ракову официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что данный проект - это продолжение акции "Москва - с заботой об истории", в рамках которой жители Москвы за два года передали в столичный Главархив почти девять тысяч предметов и документов военного времени.

"Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавила Ракова.

Передать материалы можно через центры госуслуг Москвы.

Главархив Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве

Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве
Пандемия коронавируса

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Вакцину "КовиВак" в московские поликлиники направлять пока не планируют

Волна лжеминирований в Москве охватила в среду почти 3 тыс. объектов

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Шасси загорелось у Boeing 777 в "Шереметьево" во время техобслуживания

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 апреля

Капремонт Строгинского моста начался на северо-западе Москвы

Капремонт Строгинского моста начался на северо-западе Москвы

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');