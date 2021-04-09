Главархив Москвы начнет принимать фотопленки из семейных архивов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы с мая смогут передать фотопленки из личных архивов на хранение в Главархив столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С мая мы начинаем принимать фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов", - цитирует Ракову официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что данный проект - это продолжение акции "Москва - с заботой об истории", в рамках которой жители Москвы за два года передали в столичный Главархив почти девять тысяч предметов и документов военного времени.

"Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах", - добавила Ракова.

Передать материалы можно через центры госуслуг Москвы.