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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Скорая помощь в Москве переведена в режим повышенной готовности из-за коронавируса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Все бригады столичной Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова в условиях угрозы распространения коронавируса работают в режиме повышенной готовности, автомобили скорой дезинфицируют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в среду.

"Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения инфекции работает в режиме повышенной готовности. С сотрудниками проработаны нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой при выявлении лиц, имеющих признаки ОРВИ и прибывших из неблагоприятных стран или имевшими контакты с заболевшими", - отмечают в пресс-службе.

Новый коронавирус в Китае

Собеседник агентства заверил, что в настоящий момент у бригад скорой в Москве имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, одноразовых очков и комбинезов, и других.

При этом после транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания салон автомобиля дезинфицируют с помощью бактерицидных облучателей, которыми оснащены все автомобили скорой, добавили в департаменте.

При транспортировке больных с симптомами вирусной инфекции в инфекционные стационары санитарный автомобиль проходит дополнительно полную санобработку на территории этих медучреждений.

Кроме того, на станции скорой помощи имеются две специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации, позволяющие организовать правильную работу при возникновении каких-либо очагов инфекции. Станция также оснащена специальными биобоксами, которые могут быть использованы в случаях транспортировки пациентов при подтверждении особо опасных инфекций, отметили в департаменте здравоохранения.

Новый тип коронавируса начал распространяться из Уханя - центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 24 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в 490 случаях. Помимо Китая, случаи заражения подтверждены в 23 других странах, включая Россию.

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