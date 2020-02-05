Почти 200 человек эвакуировали из спортивной школы в Москве из-за пожара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Почти 200 человек были эвакуированы из детской спортивной школы на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На улице Академика Бочвара, дом 2, корпус 2 в спортивной школе на 3 этаже произошло короткое замыкание в коробке, а затем возгорание на площади 0,5 квадратных метра. 180 человек были оперативно выведены из здания", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что пострадавших в результате пожара нет.