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Порядка 500 человек эвакуированы из ТЦ на юге Москвы из-за пожара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Около 500 человек эвакуированы из торгового центра "Круг" на юге Москвы в результате возгорания, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе московского главка МЧС.

"В 20:00 в торговом центре "Круг" по адресу ул. Старокачаловская, дом 1, корп. 1 на четвертом этаже происходило загорание в вытяжке на площади 0.5 кв. метра", - сообщили в пресс-службе, добавив, что людей из здания ТЦ вывели до прибытия пожарных.

В МЧС добавили, что возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в среду в столичном главке министерства "Интерфаксу" также сообщали об эвакуации около 200 человек из детской спортивной школы на северо-западе Москвы из-за возгорания. Причиной пожара на площади 0,5 квадратных метра стало короткое замыкание, в результате инцидента никто не пострадал, рассказали в МЧС.

МЧС Москва

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