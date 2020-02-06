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Гидрометцентр пообещал москвичам погодные "качели" в ближайшие дни

Гидрометцентр пообещал москвичам погодные "качели" в ближайшие дни
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Потепление, похолодание и снова потепление ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с тем, что через центр европейской территории России пройдет фронтальный раздел, сегодня температура поднимется до -2...-3 градусов и пройдут осадки. Прирост снега составит от 2 до 5 см в некоторых регионах Московской области", - сказал Вильфанд агентству в четверг.

После прохождения атмосферного фронта в регион придет область высокого давления. Осадки прекратятся, облачность станет реже, а температура начнет заметно падать: ближайшей ночью до -15, днем в пятницу, 7 февраля, до -7, а в ночь на субботу, 8 февраля, при прояснениях местами будет до -17...-18 градусов.

"Пусть мы от них отвыкли, но это типичные (для зимы температурные - ИФ) значения. Около нормы или на один градус ниже нормы", - сказал Вильфанд. В субботу днем еще морозно (-7...-9 градусов), но долгим похолодание не будет - значительное потепление начнется в воскресенье и продолжится в начале недели.

"Прогноз подтверждается: резкое повышение температуры с понедельника, опять оттепель", - сказал Вильфанд. По предварительным данным, даже ночные температуры в начале недели будут около нуля или выше нулевой отметки.

Ранее метеоролог сообщал, что минувший январь в Москве и в центре европейской территории России существенно обновил рекорд самой высокой среднемесячной температуры (0 градусов, предыдущий рекорд 2007 года - минус 1,6 градуса).

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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