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Январский температурный рекорд в Москве удивил синоптиков

Январский температурный рекорд в Москве удивил синоптиков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Средняя температура января в Москве и на всей европейской территории России побила абсолютный рекорд на 1,6 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд; по словам эксперта, подобные явления происходят "крайне редко".

"Самый теплый январь за всю историю метеонаблюдений. Очевидно, что погода каскадно перешла на другой температурный уровень", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что предыдущий рекорд был поставлен в 2007 году, он составлял - 1,6 градуса. Новый рекорд - ровно ноль градусов Цельсия, сказал Вильфанд.

"Температура всего января оказалась такой же, как в конце октября - начале ноября. Это удивительно, представить, что такое будет, очень трудно - сейчас рекорд побит сразу на 1,6 градуса. Это крайне редко, когда рекорд целого месяца бьется сразу на такую величину", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что фундаментальные причины, по которым рекорд стал возможным, еще предстоит изучить.

Ранее сообщалось, что февраль в Москве ожидается холоднее января. Уже на этой неделе в столице ожидается похолодание.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве в январе 2020 года в среднем превышала норму на 9,2 градуса, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, когда средняя месячная температура в нем составила минус 1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше обычных значений.

По данным Гидрометцентра, лишь в один день января 2020 года (23 января) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12 градусов отмечались во второй декаде месяца. При этом трижды за месяц - 16, 17 и 22 января - устанавливались рекордные температурные значения дня.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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