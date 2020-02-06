Группу столичных врачей-онкологов уличили в хищении лекарств на 100 млн руб.

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группа московских медиков из онкодиспансера задержана за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 миллионов рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что подозреваемые, предположительно, занимались хищением и сбытом медикаментов, предназначенных для онкологических больных.

По данным МВД, этим занимались руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей. Они фальсифицировали отчетную документацию, похищали из клиник препараты. Украденное реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

В ходе обысков было изъято около 3,5 тысячи упаковок медикаментов.

По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 миллионов рублей, отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ.

Информацию о разоблачении злоумышленников подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.