Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы теряем - я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду - но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год", - сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Мурашко привел несколько примеров летальных ошибок медиков. "От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. Мы сейчас проходили - скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок", - сказал он.

В качестве еще одного аргумента министр привел в пример увиденное им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", - отметил Мурашко.

Он добавил, что перечисленные им факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи в России "стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности".

В связи с этим глава Минздрава попросил в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Кадровые проблемы

Мурашко также заявил о кадровых проблемах в регионах - от главного врача до главы местного минздрава. "Сегодня проблема - найти главного врача. Реальная. Проблема - найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день - я уже перестал запоминать! - в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего", - сказал министр.

По его словам, едва новый руководитель успевает вникнуть в повестку, его снова меняют, приходит следующий. "Если мы потеряем определенные позиции руководства, начиная с медицинской организации - завотделением - и (заканчивая) органом исполнительной власти субъекта, к сожалению, ничего в результате не достигнем", - отметил Мурашко.

Общение с пациентами

Кроме того, глава Минздрава отметил, что российским медикам не хватает коммуникативных навыков, позволяющих выстроить общение с пациентами.

"То, что мы сегодня создаем - это классические профессиональные навыки, с которыми мы с вами работаем, именно формирующие врача. А навыки, которые относятся к soft skills ("мягкие навыки", набор универсальных компетенций - ИФ), по-прежнему уходят на второй план. Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее", - сказал он.

По его словам, врачи не могут наладить контакт и нормальное взаимодействие с пациентом. "Это рождает в том числе жалобы", - констатировал Мурашко.