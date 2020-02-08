Самая морозная ночь зимы зафиксирована в Москве

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Воздух на опорной метеостанции Москвы в районе ВДНХ к 6:00 субботы остыл до -13,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"Прошедшая ночь стала самой морозной с начала нынешней зимы в Москве", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предыдущий температурный минимум зимы отмечался в ночь на пятницу, 7 февраля (-9,6 градуса).

По данным метеобюро, самое морозное 8 февраля отмечалось в 1929 году, когда в столице было -33,8 градуса.

Днем в субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, в столице ожидаются от -7 до -5 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица.

В ночь на воскресенье мороз составит от -11 до -9 градусов, по области - до -14, местами - до -19 градусов. Днем ожидается резкое потепление, температура "рухнет" от -2 до 0 градусов.