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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:20

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Договоренности России и Белоруссии о ценах на нефть и газ, новые данные о коронавирусе, московские морозы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли и Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях. Поставки российского газа Минску продолжатся на условиях 2019 года - $127 за тысячу кубометров.

- Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei. По мнению Вашингтона, использование технологий Huawei не соответствует интересам безопасности ни США, ни Великобритании. США рассматривали заключение договора о свободной торговле с Великобританией сразу после ее выхода из Евросоюза.

- Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс., скончались уже 722 человека. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3399 человек, смертельных случаев - на 86. В Хубэе скончался 81 человек, два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по одному - в провинциях Хэнань и Ганьсу, один - в Пекине.

- Самая морозная ночь зимы зафиксирована в Москве. Воздух к 6:00 субботы остыл до -13,3 градуса. Предыдущий температурный минимум зимы отмечался в ночь на пятницу, 7 февраля (-9,6 градуса). По данным метеобюро, самое морозное 8 февраля отмечалось в 1929 году, когда в столице было -33,8 градуса.

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