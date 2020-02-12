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"Мосгортранс" для борьбы с зайцами решил хвалить пассажиров за оплату проезда

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в автобусах пяти маршрутов, где выше всего процент безбилетников, начали хвалить пассажиров за оплату проезда. О старте акции объявила пресс-служба "Мосгортранса".

По данным компании, в наземном транспорте сейчас около 10% пассажиров ездят зайцами. В автобусах маршрутов №№ 14, 93, 112э, 161 и 772 этот показатель заметно выше.

Поэтому в этих автобусах расклеили стикеры, которые напоминают, что нужно оплачивать каждую поездку, и хвалят добросовестных клиентов. Такие же тематические плакаты разместили на остановках этих маршрутов. На таких плакатах также размещен QR-код: если на него навести камеру, можно получить особое письмо на свой телефон.

"Сегодня вход в наземный транспорт доступен во все двери. Это делает посадку в салон быстрее, а пассажиры экономят время в пути – до 25 минут по сравнению с системой, когда были турникеты", - напомнили в "Мосгортрансе".

Сейчас платить проезд можно банковской картой и со смартфона.

Москва Мосгортранс

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