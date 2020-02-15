Полиция сообщила о 300 участниках акции лево-патриотических сил в Москве

Организаторы заявляли, что пришли три тысячи человек

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В согласованном со столичными властями митинге лево-патриотических сил в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 300 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В доказательство на сайте полиции размещены фотографии митинга.

Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил "Интерфаксу", что к началу митинга на Суворовской площади собрались около 3000 человек. Участники выступили за проведение полноценного референдума по поправкам в Конституцию.