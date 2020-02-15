В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Согласованный со столичными властями митинг лево-патриотических сил завершился в Москве без происшествий, рассказал "Интерфаксу" в субботу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"К началу митинга с требованием полноценного референдума по поправкам в Конституцию вместо непонятного всенародного голосования на Суворовской площади собрались около 3000 человек. Мы выступаем за то, чтобы голосование по поправкам шло отдельно, а не целым пакетом", - пояснил он.

Также участники митинга потребовали включения в список поправок ряда других - они касаются передачи в государственную собственность природных ресурсов, возвращения прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), установления платы за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи, прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, привязки зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.

Данных от МВД по численности участников акции пока нет.

Как сообщалось, в оргкомитет митинга вошли "Левый фронт", Партия Дела, движения "Новороссия" и "Другая Россия", Объединение перевозчиков России, ряд других организаций.

Удальцов сообщил, что следующая акция левых сил запланирована на 23 февраля. По его словам, заявка уже подана и согласована совместно с КПРФ.