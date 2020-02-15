В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Согласованный со столичными властями митинг лево-патриотических сил завершился в Москве без происшествий, рассказал "Интерфаксу" в субботу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
"К началу митинга с требованием полноценного референдума по поправкам в Конституцию вместо непонятного всенародного голосования на Суворовской площади собрались около 3000 человек. Мы выступаем за то, чтобы голосование по поправкам шло отдельно, а не целым пакетом", - пояснил он.
Также участники митинга потребовали включения в список поправок ряда других - они касаются передачи в государственную собственность природных ресурсов, возвращения прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), установления платы за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи, прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, привязки зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.
Данных от МВД по численности участников акции пока нет.
Как сообщалось, в оргкомитет митинга вошли "Левый фронт", Партия Дела, движения "Новороссия" и "Другая Россия", Объединение перевозчиков России, ряд других организаций.
Удальцов сообщил, что следующая акция левых сил запланирована на 23 февраля. По его словам, заявка уже подана и согласована совместно с КПРФ.
Поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию.
В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.
Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести общенародное голосование. Его дата пока не определена.