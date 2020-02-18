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McDonald's открыл в РФ первую кухню для обслуживания доставки заказов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - McDonald's, управляющий крупнейший в России сетью ресторанов быстрого обслуживания, открыл в Москве кухню, которая работает только для служб доставки.

Как отмечается в сообщении компании, новая кухня начала работу в тестовом режиме в 2019 году и стала одной из первых в мире в этом формате для McDonald's.

Сейчас кухня работает со службами доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club.

Новый формат кухни появился "в ответ на стремительное развитие рынка доставки" и для разгрузки предприятий McDonald's в Москве. По данным Deloitte, на которые ссылается компания, каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 35 лет имеет опыт онлайн-заказа еды, а в среднем жители России делают примерно по три заказа доставки в месяц

Решение о дальнейшем тиражировании формата будет принято по результатам работы пилотной кухни.

McDonald's запустил доставку в России в 2017 году. На данный момент сервис доступен в 73 городах из 585 предприятий.

McDonalds Москва

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