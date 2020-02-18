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Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Движение на южном участке Замоскворецкой линии введено в график после сбоя, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в тоннеле между станциями "Кантемировская" и "Каширская" по неизвестным причинам остановился поезд с пассажирами.

О причинах сбоя на Замоскворецкой линии официально не сообщалось.

Москва метро

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