Движение поездов на зеленой ветке московского метро ввели в график

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Движение на южном участке Замоскворецкой линии введено в график после сбоя, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) February 18, 2020

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в тоннеле между станциями "Кантемировская" и "Каширская" по неизвестным причинам остановился поезд с пассажирами.

О причинах сбоя на Замоскворецкой линии официально не сообщалось.